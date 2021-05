Furto in azienda a Brendola: via materiali per 19 mila euro

Furto in un’azienda di Brendola, la Fisep di via Edison, storica azienda specializzata nella pressofusione e stampaggio di metalli a caldo. Nella notte fra il 9 e il 10 maggio ignoti si sono introdotti nella sede dell’azienda in seguito ad effrazione ed hanno rubato 200 pistoni in rame di diametro variabile. Il danno si aggira attorno a 19 mila euro. La denuncia è stata presentata ai carabinieri di Brendola.