Furto ad Agugliaro: via orologio da 5000 euro e contanti

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PRO-VINCIA (Clicca qui)

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

Sopralluogo di furto da parte dei carabinieri della stazione di Campiglia dei Berici ad Agugliaro nella centrale via San Bortolo ieri nel tardo pomeriggio. I ladri sono entrati nell’abitazione di un residente di 83 anni. Hanno approfittato dell’assenza da casa dell’uomo per un paio d’ore, dalle 17 alle 19 ed hanno prelevato un orologio del valore di 5000 euro e 160 euro in contanti.