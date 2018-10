FUORIPORTA/2 – In Valle d’Aosta per la battaglia delle “vacche regine”

È un vero e proprio spettacolo che si tramanda dalla notte dei tempi: quello della battaglia delle regine in Valle d’Aosta è non solo folclore, ma anche tradizione e identità. Le regine (reines) sono le vacche più battagliere, quelle che animano le lotte all’ interno delle mandrie. La finale regionale è in programma sabato 20 e domenica 21 ottobre all’Arena Croix Noire di Aosta con un ricco programma. Un combattimento tra mucche, ma senza cattiveria o forzatura, una grandiosa festa campestre, dove l’importante è stare insieme e gustarsi qualche specialità valdostana. Queste competizioni si svolgono ogni anno e le concorrenti meglio classificate sono ammesse a partecipare al concorso finale regionale per l’assegnazione del titolo di “reina delle reines” di ogni categoria. La competizione è leale, l’animale lotta contro un simile, non c’è lo scopo di eliminare l’avversaria, ma di ottenerne la sottomissione con una più o meno onorevole sconfitta. Le “reines” sono i rappresentanti più battaglieri della razza pezzata nera a castana.