FUORIPORTA – Al via il 25mo Mercatino di Natale di Trento

Trento ospiterà l’ormai affermato mercatino natalizio tra le mura della suggestiva Piazza Fiera, dal 24 novembre 2018 al 6 gennaio 2019. Circa 70 le casette in legno, che attraggono ogni anno oltre 500.000 visitatori. Numerose le offerte proposte: come di consueto ci saranno gli stand gastronomici e non mancheranno mostre ed eventi collaterali. Anche quest’anno inoltre, oltre a rimanere aperto fino al 6 gennaio 2019, il mercatino di Trento propone altre 20 casette in legno saranno ospitate in Piazza Cesare Battisti.

Mercatini di Natale di Trento 2018/2019: i prodotti

Ai mercatini di Natale di Trento convergono espositori provenienti da Trentino, Alto Adige e diverse regione del Nord Italia, a conferma del carattere e dell’importanza che il mercatino ha assunto nel corso degli anni. Qui, oltre ad una vasta gamma di prodotti artigianali, quali addobbi, candele, presepi, quadri con fiori pressati, troverete anche un ottimo servizio di confezionamento pacchi e, ovviamente, le 16 casette dei Sapori del Mercatino, un vero e proprio polo enogastronomico dove degustare specialità dolci e salate sia trentine che tirolesi, come il Tortel de patate, i Cevap della Valle dei Mocheni, i canederli e la piccola pasticceria, da accompagnare con una buona cioccolata calda, con vin brulè o con il gustoso Parampampoli.

Saranno presenti anche una casetta con prodotti senza glutine e un Punto Bimbi per la pulizia e l’allattamento dei bimbi.

Come arrivare

In auto: dall’autostrada A22 Brennero Modena, dalla strada statale 47 (superstrada della Valsugana) per chi proviene da Venezia e dalla strada statale 45 bis della Gardesana Occidentale per chi proviene da Brescia e Lago di Garda, uscire al casello di Trento Nord oppure al casello di Trento Sud e prendere la tangenziale cittadina, seguendo le indicazioni per il centro storico.

In treno: linea ferroviaria del Brennero e linea della Valsugana da Venezia. La fermata di riferimento è quella di Trento. Giornalmente sono disponibili collegamenti diretti con Monaco di Baviera, Bolzano, Verona, Venezia, Roma e Napoli. Dalla stazione centrale si arriva al centro storico in 5 minuti a piedi.

In aereo: gli aeroporti più vicini sono quelli di Verona (90 km), Brescia (165 km), Venezia (155 km), Treviso (130 km), Milano (250 km), Bergamo (200 km) e Bologna (225 km).

In bus: Trento è collegata a tutte le località della provincia da un servizio di bus di linea. Esiste inoltre un collegamento diretto plurisettimanale fra Trento ed alcune città europee (Praga, Vienna, Innsbruck, Salisburgo, Ceske Budejovice), mentre, in alcuni periodi dell’anno, lo stesso servizio viene effettuato verso alcune città italiane. La stazione delle autocorriere si trova in via Pozzo, a cento metri dalla stazione ferroviaria.

Dove parcheggiare

In occasione dell’evento, il polo fieristico di Trento Fiere offre un parcheggio di 250 posti, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle 20.00 (costo 7€) e dal venerdì alla domenica dalle ore 9.00 alle 20.30 (costo 10€).

Altri parcheggi nelle vicinanze del centro storico: