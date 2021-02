Frode all’Iva per 27 milioni di euro: nei guai imprenditore

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

La Guardia di Finanza di Verona ha sequestrato 4,5 milioni di euro a una società operante nel commercio all’ingrosso di minerali metalliferi e metalli ferrosi. Il rappresentante legale, un 57enne veronese, è indagato per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti. Durante le indagini sono emersi elementi che hanno portato alla luce un sistema di frode all’Iva per oltre 27 milioni di euro.