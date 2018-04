ARCUGNANO- Trovato un cadavere vicino al lago

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – All’alba di stamattina, intorno alle 6, è stato trovato un cadavere lungo le sponde del lago di Fimon, nel parcheggio del chiosco che funge da bar estivo. Dai primi rilievi ufficiali della polizia scientifica, accorsa sul posto, si tratta di un uomo, residente nel padovano, di 54 anni. Il cadavere è stato trovato da un passante. Al momento sono aperte tutte le ipotesi anche se sembra probabile che non si tratti di morte violenta ma accidentale: l’uomo, durante la notte, sarebbe scivolato e dopo aver sbattuto la testa e perso conoscenza, annegato. Non si esclude il malore. Il cadavere è stato rimosso dal luogo e trasferito all’obitorio del San Bortolo a disposizione dei medici per l’autopsia.