Fermato per un controllo, ubriaco aggredisce i Carabinieri

Durante il pomeriggio di sabato, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Nove ha notato, a Bassano del Grappa, una persona uscire da un esercizio pubblico barcollando e dirigersi verso un’auto su cui poi saliva immettendosi nel traffico. Subito decidevano di sottoporlo ad un controllo per verificare che la persona stesse bene e, dopo poco, quando le condizioni lo permettevano, riuscivano a fermare l’auto. Ai militari è apparso subito che l’uomo era ubriaco. Riferiva di non avere la patente di guida perchè già sospesa ed era molto aggressivo, arrivando a spintonare i Carabinieri stessi. Con qualche difficoltà e solo dopo l’arrivo di un altro equipaggio della Sezione Radiomobile bassanese, gli uomini dell’Arma sono riusciti a placare l’uom. L’ambulanza accorsa ha poi portato in ospedale R.M., italiano 27enne, pluripregiudicato. Qualche giorno di prognosi anche per i due carabinieri, ma niente di grave. R.M. è stato pertanto denunciato in stato di libertà per resistenza e violenza a Pubblico ufficiale, lesioni personali e guida in stato di ebbrezza alcolica.