Esce dall’ospedale e l’auto prende fuoco

Alle ore 14:45, i vigili del fuoco sono intervenuti nel parcheggio dell’ospedale di Santorso in via Garziere per l’incendio di un’auto. Un signore dimesso oggi, dopo essere stato ricoverato, si apprestava a fare ritorno a casa quando dopo aver avviato Seat ibiza ha visto fumo provenire dal cofano. È subito sceso e dato l’allarme. I vigili del fuoco arrivati dal distaccamento di Schio, hanno spento l’incendio, evitando che le fiamme si estendessero alle auto vicine. Le cause del rogo, al vaglio dei pompieri, potrebbero essere state causate dall’usura del tubo di alimentazione del carburante. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.