Entra in rotatoria con rimorchio: scontro con bici e un ferito

Thiene- Venerdì pomeriggio poco prima delle 18 G.C., 52enne di Salcedo, alla guida del trattore stradale con rimorchio (autocarri che trasportano ghiaia), proveniente da Zanè, ha impegnato la rotatoria con l’intenzione di immettersi in via Santa Maria dell’Olmo. Non ha notato che sopraggiungeva una bici condotta da W.K.D., uomo 41enne di nazionalità ghanese residente a Thiene, che da via Colleoni impegnava la rotatoria. A seguito dell’urto il ciclista è rovinato sull’asfalto e, per le lesioni riportate, è stato trasportato in codice giallo, da ambulanza 118, al pronto soccorso di Santorso.

L’intenso traffico è stato deviato da tre pattuglie della polizia locale Nord Est Vicentino, mentre una quarta provvedeva al rilievo del sinistro. La regolare circolazione stradale veniva ripristinata alle ore 19:15.