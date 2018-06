ELEZIONI VICENZA – Fantò (PSI): “Adesso è tempo di fare opposizione”

Luca Fantò, Segretario regionale PSI del Veneto, commenta così la sconfitta di Dalla Rosa:

“Il PSI vicentino prende atto della sconfitta della coalizione di centrosinistra nelle diverse amministrazioni della provincia. A Vicenza in particolare, dispiace che i cittadini non abbiano voluto affidare il governo della città ad Otello Dalla Rosa, candidato Sindaco che in passato come Consigliere socialista e di recente come amministratore di AIM energy, aveva saputo dar prova di capacità e impegno a favore del nostro territorio. Il PSI di Vicenza esprime comunque grande soddisfazione per l’affermazione elettorale del compagno Tosetto all’interno della lista “Vinova”. Affermazione frutto della coerenza politica e della competenza come amministratore. Ora, per i partiti e le formazioni politiche del centrosinistra è tempo di fare opposizione. Un’opposizione costruttiva e intransigente siamo certi Otello Dalla Rosa saprà guidare in maniera efficace. Ma non è solo tempo di opposizione. A Vicenza, come in Italia, per i partiti e le formazioni politiche del centrosinistra è tempo di avviare un percorso politico di unità. E’ tempo di tornare a riconoscere l’importanza dei partiti come strumento costituzionale in grado di raccogliere ed esprimere bisogni e aspirazioni che le liste civiche faticano a rappresentare. L’eccessivo “civismo”, a livello locale immaginato come unico strumento per raccogliere il consenso degli elettori, sta mostrando la sua debolezza, la sua incapacità di rappresentare completamente la volontà dei cittadini. Il risultato del PD o della Lega e forse anche la sconfitta di Otello Dalla Rosa sembrano dimostrarlo. Il PSI di Vicenza è pronto con i suoi iscritti ed i suoi rappresentanti ad intraprendere un percorso comune con l’intera sinistra riformista”.