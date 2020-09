Elezioni: tutto pronto anche a Valdagno

Anche Valdagno si prepara al voto di domenica 20 e lunedì 21 settembre. In particolare sono state predisposte le modalità di accesso all’ufficio elettorale che, come previsto per legge, sarà aperto durante le operazioni di voto per consentire agli elettori di rinnovare la tessera elettorale qualora gli spazi fossero esauriti, oltre che per emettere i duplicati in caso di smarrimento o nuova iscrizione.Il corpo elettorale valdagnese conta un totale di 11.053 elettori e 11.885 elettrici che saranno chiamati ad esprimere il proprio voto presso i 28 seggi cittadini.

Per consentire l’accesso in sicurezza agli sportelli, sentito il parere del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, l’ufficio elettorale osserverà i seguenti orari:- venerdì 18 settembre, dalle 9.00 alle 13.00 su appuntamento o suonando il campanello esterno di Via San Lorenzo- venerdì 18 settembre, dalle 13.00 alle 18.00 accesso libero con presidio all’ingresso- sabato 19 settembre, dalle 9.00 alle 18.00 accesso libero con presidio all’ingresso- domenica 20 settembre, dalle 7.00 alle 23.00 accesso libero con presidio all’ingresso- lunedì 21 settembre, dalle 7.00 alle 15.00 su appuntamento o suonando il campanello esterno di Via San Lorenzo

Per accedere i cittadini dovranno attendere il proprio turno,procedere poi all’igienizzazione delle mani e sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea. L’addetto consentirà poi l’accesso alla sala di attesa dove è disponibile l’apposito totem con elimina-code. Si dovrà infine attendere la chiamata del proprio numero.L’accesso sarà consentito solo da Via San Lorenzo, mentre l’uscita dovrà avvenire dal lato del parcheggio dipendenti interno, come indicato dall’apposita segnaletica che verrà posata in questi giorni.Qualora la presenza di persone fosse numerosa, si dovrà attendere all’esterno della sede comunale, con l’accorgimento di mantenere le opportune distanze di sicurezza da altre persone e sempre indossando la mascherina. La mascherina sarà poi obbligatoria anche all’interno e non dovrà essere abbassata per alcun motivo, al fine di tutelare personale e utenza.

Elettori non deambulantiGli elettori non deambulanti, qualora siano iscritti nella sezione elettorale n.12, in quanto non completamente accessibile mediante sedia a rotelle, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi altra sezione del Comune.Per farlo dovranno avere con sé, oltre alla tessera elettorale, una attestazione medica rilasciata dalla A.S.L. anche in precedenza per altri scopi, o di copia autentica della patente per guida speciale. Dalla documentazione esibita dovrà risultare l’impossibilità o lacapacità gravemente ridotta di deambulazione.Il Comune ha predisposto anche un apposito servizio di trasporto ai seggi per gli elettori non deambulanti o con difficoltà per lo spostameno. Il servizio potrà essere richiesto contattando l’Ufficio Elettorale al numero 0445 428167 nella giornata di sabato 19 settembre, dalle 9.00 alle 17.00.

Voto assistitoGli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto possono esercitare tale diritto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o di altro elettore liberamente scelto, purché iscritti nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune italiano.Qualora il motivo dell’impedimento non fosse evidente, dovrà essere presentato un certificato rilasciato dalla A.S.L. Coloro che siano in possesso di libretto nominativo rilasciato dal Ministero dell’Interno in favore di ciechi civili per cecità assoluta o che siano titolari di tessera elettorale su cui è già stato apposto il simbolo o codice per il diritto di voto assistito non necessitano di alcuna certificazione medica.

CertificazioniAl fine del rilascio dei certificati per l’esercizio del diritto di voto si rendono noti i contatti a cui fare riferimento.In caso di elettori non deambulanti o portatori di handicap sarà disponibile il Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Via IV Novembre, 46 a Vicenza (sabato 19 settembre, dalle 9.00 alle 11.00).

Per il distretto Ovest, nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 settembre, i certificati vengono emessi dal Medico reperibile contattando il Centralino dell’Ospedale di Arzignano al numero 0444 479111.Voto domiciliare per elettori che non possono spostarsi dal domicilioServizio Igiene e Sanità Pubblica – Distretto Ovest, da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, contattando il numero 0444 475680.Voto domiciliare per elettori sottoposti a quarantena o isolamento per Covid-19Richieste al Sindaco presentate entro la data del 15 settembre.

Le informazioni dettagliate sono pubblicate anche sul sito web del Comune di Valdagno, all’indirizzo https://www.comune.valdagno.vi.it/comunichiamo/notizie/referendum-costituzionale-del-20-e-21-settembre-2020/