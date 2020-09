Elezioni a Thiene al tempo del Covid-19: 7 sezioni cambiano sede

I cittadini saranno chiamati al voto domenica 20 settembre dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì 21 settembre dalle 7.00 alle 15.00 per rinnovare gli organi regionali e per rispondere al quesito referendario sul taglio al numero dei Parlamentari.

Un appuntamento importante, quello dell’espressione del voto, che periodicamente chiama alle urne i cittadini italiani, ma che in questo momento assume una dimensione particolare a causa delle disposizioni anti contagio da osservare e che vanno a modificare, in taluni aspetti, comportamenti e abitudini consolidate degli elettori.

A Thiene l’Amministrazione Comunale, assieme agli Uffici coinvolti, l’Elettorale, il Tecnico e l’Ufficio della Pubblica Istruzione, è al lavoro già da quest’estate per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza e lo svolgimento il più sereno possibile delle operazioni di voto.

Le maggiori novità introdotte a Thiene per questa tornata elettorale riguardano lo spostamento di ben sei sezioni sulle undici tradizionalmente ubicate all’ITET “A. Ceccato” in altri edifici di proprietà comunale e la costituzione di un seggio speciale riservato in via esclusiva agli ospiti dell’OIC e qui collocato, aggiunto alla sezione 13, abitualmente alloggiata all’OIC e invece ora trasferita alle scuole “Collodi”.

Lo spostamento delle sezioni è motivato dalla necessità contenuta nelle prescrizioni normative per contenere gli assembramenti e gestire l’afflusso di elettori

Nello specifico, l’ITET “A. Ceccato” continuerà ad alloggiare i seggi 1, 4, 8, 11 e 16, mentre i seggi 2, 3 e 7 saranno ubicati al pianterreno dell’ex Agenzia delle Entrate in via Vanzetti n. 2 e i seggi 9, 10 e 17 al Padiglione Fieristico in via Vanzetti n. 8.

Tutte le nuove collocazioni sono comunque vicine all’ITET “A. Ceccato”.

L’individuazione dei seggi interessati al trasferimento è riportata sui manifesti affissi all’ITET e all’OIC in questi giorni e saranno, quindi, importanti la collaborazione e il senso civico degli elettori.

Per votare non è necessaria alcuna variazione alla tessera elettorale che resta valida comunque e può essere quindi utilizzata per il voto, essendo sufficiente recarsi al nuovo indirizzo.

Solo in caso di non ricevimento, smarrimento o completamento degli spazi utili per la certificazione del voto da parte del Presidente del Seggio sarà necessario mettersi in contatto con l’Ufficio Elettorale per ottenerne una nuova tessera elettorale.

Lo spostamento dei seggi elettorali ha l’autorizzazione della Commissione Elettorale Circondariale di Thiene e il nulla osta di Prefettura e Questura.

La pulizia e la sanificazione di tutti i seggi avverranno sabato prima dell’apertura dei lavori, domenica e lunedì mattina a inizio delle operazioni di voto, e martedì, dopo lo smontaggio dei seggi: i locali sede di sezione saranno quindi riconsegnati in sicurezza agli Istituti Scolastici, che pertanto potranno riprendere l’attività a partire da mercoledì 23 settembre.

Si ricorda che tutti gli elettori sono tenuti a presentarsi al proprio seggio muniti di mascherina, a rispettare il distanziamento sociale, a evitare di creare assembramenti e a igienizzarsi le mani utilizzando i prodotti che saranno messi a disposizione direttamente nei seggi.

Collaborano ad assicurare la gestione ordinata agli accessi i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Per maggiori informazioni si può scrivere all’indirizzo e-mail: elettorale@comune.thiene.vi.it o telefonare ai numeri: 0445 804972-804978.