ECONOMIA – Fuga dall’Italia

Il Portogallo ormai sta diventando il paradiso in terra per i pensionati italiani, grazie al taglio delle tasse sulle pensioni, ad un clima mite ed alla qualità elevata del tenore di vita. La decisione di detassare per un periodo di dieci anni le pensioni dei cittadini stranieri volonterosi di portare la propria residenza in Portogallo è stato uno dei principali segreti della rinascita portoghese.

Meta preferita degli italiani è la regione dell’Algarve, a sud del Paese, dove nel corso degli ultimi anni si sono sviluppate imprese, molte delle quali gestite direttamente dagli italiani, il cui business principale è l’accoglienza dei pensionati, ai quali offre aiuto nei procedimenti burocratici.

Se l’aumento del PIL e gli ingenti afflussi di capitali stranieri hanno portato un aumento dei prezzi è altrettanto vero però che i prezzi sono rimasti pur sempre competitivi, basti pensare che gli immobili costano circa il trenta per cento in meno rispetto al nostro bel Paese.

Un’economia florida, con un debito pubblico in netto calo, una crescita media del 2,6 per cento, deficit al 1,7 per cento e disoccupazione ferma all’8,5.

Sembrano lontanissimi i tempi in cui il Portogallo era uno dei grandi malati d’Europa.

Bisogna dar merito al governo portoghese, un governo di sinistra quasi estrema, che grazie ad un’attenta politica di controllo della bilancia commerciale e di conseguenza ad una minore necessità di finanziamenti esteri, ha permesso un netto miglioramento del saldo corrente.

Contrazione della spesa pubblica ed ingenti riforme strutturali hanno di fatto eliminato gli ostacoli alla crescita e migliorato l’equilibrio commerciale soprattutto con l’estero.

Un insegnamento forse anche per la nostra povera Italia. Fa tristezza pensare che qualcuno possa voler scappare quando a casa nostra c’è tutto, mare, sole, monti, cultura e buon cibo. Eppure il problema più grosso resterà sempre la burocrazia, la corruzione e la criminalità, perché da noi purtroppo il cittadino è al servizio del Paese e non viceversa come invece dovrebbe essere.

Portogallo un sogno nei desideri di tutti, per godersi la pensione al sole, in riva al mare, godendosi la vita dopo anni di lavoro e sacrifici.

