DURLO DI CRESPADORO – Cane scivolato per oltre 20 metri salvato dai pompieri

Nel pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti lungo il sentiero 209 in località Durlo nel territorio montano di Crespadoro per il salvataggio di un cane Golden Retriever, scivolato per oltre 20 metri lungo una ripida scarpata. La squadra dei pompieri accorsa da Arzignano ha percorso a piedi per circa un chilometro il sentiero, trasportando l’attrezzatura per i recupero di “Asia” che era scivolata nel burrone mentre con la padrona e altre persone stavano affrontando lo stretto sentiero. Un operatore SAF (Speleo Alpino Fluviale) dopo aver predisposto tutti gli ancoraggi di sicurezza si è calato, raggiungendo l’animale. Asia si è fatta subito avvicinare e imbragare docilmente, iniziando cosi il recupero andato a buon fine.