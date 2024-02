VENETO – Cacciatore trova borsa con 3 kg di eroina

Anomalo ritrovamento di un cacciatore nel territorio di Dese (Venezia). L’uomo ha allertato la polizia dopo che il suo cane, nel corso di una battuta di caccia, ha iniziato a fiutare una borsa sospetta.

Sul posto gli agenti della Squadra Mobile che hanno sequestrato la borsa e trovato al suo interno panetti di droga con un peso complessivo di oltre tre chili, successivamente identificati come eroina tramite analisi. La vendita della droga avrebbe fruttato circa 100 mila euro. Sono in corso indagini per stabilire l’origine della droga, individuare chi l’abbia nascosta o abbandonata e identificare i destinatari della stessa.