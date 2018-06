DUEVILLE – Il Reparto Dono Sangue a fianco di Città della Speranza

A due mesi dalla nascita di RDS (Reparto Dono Sangue) Montegrappa – Gruppo Dueville arriva il protocollo d’intesa con la Fondazione Città della Speranza con l’obiettivo di aiutarla in maniera concreta nelle attività di assistenza e ricerca in ambito pediatrico. La firma del documento è avvenuta al Centro Arnaldi di Dueville, in occasione della presentazione della sesta edizione dell’Alberto Race 2018, manifestazione podistica in programma venerdì 31 agosto 2018. A sottoscrivere l’impegno sono stati i rappresentanti delle due realtà vicentine: Mariledi Moro per RDS e Franco Masello per Città della Speranza. In virtù di tale partnership, valida due anni, il neonato gruppo duevillese promuoverà: la consapevolezza, fra i propri soci, che è obbligo civile e dovere di ogni singolo cittadino, oltre che della comunità in cui vive, sostenere chi è bisognoso; un evento annuale il cui ricavato sarà destinato alla Fondazione; la coscienza che le istituzioni non possono far fronte da sole alle incombenze dell’assistenza e della ricerca in ambito pediatrico; l’importanza del volontariato fra i propri membri attraverso le forme più varie e secondo i principi di solidarietà, impegno e disponibilità. “Vogliamo collaborare con tutte le associazioni locali, avendo come unica finalità creare una rete che sia di appoggio alla Città della Speranza – ha affermato la capogruppo Mariledi Moro –. Nell’ultimo anno, grazie alla partecipazione di altri colleghi donatori, abbiamo messo a segno un altro importante traguardo: la stipula del gemellaggio tra la Fondazione e tre Comuni pugliesi (Specchia, Salve e Gallipoli, ndr). Non ci fermeremo qui. Abbiamo in serbo altri progetti”. Nel corso della serata, alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti provinciali di Ail, Admo, Aido e Lilt, sono stati presentati i nuovi componenti del Gruppo RDS Dueville. Mariledi Moro, eletta di recente consigliera della Fondazione, è stata inoltre omaggiata con un mazzo di fiori per aver raggiunto le 150 donazioni di sangue. Il 14 giugno, Giornata mondiale del donatore, la neonata formazione è attesa dalla benedizione del labaro nel corso della cerimonia in programma a Bassano. Tra le prossime, imminenti iniziative che RDS sosterrà vi è l’Alberto Race, organizzata da Edoardo Gasparotto a Dueville, in memoria del figlio scomparso a causa di una grave malattia. L’appuntamento con la non competitiva, aperta a bambini e adulti con percorsi rispettivamente di 300 metri e 7,4 km, è per la serata del 31 agosto. Per aderire, scrivere aalbertorace2018@gmail.com. Il ricavato sarà devoluto a Città della Speranza.