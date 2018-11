Donna si toglie la vita dopo diverbio con marito

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Stamane poco prima delle 10 una donna di 42 anni è morta a Marano Vicentino. In base alle prime informazioni, si sarebbe sparata un colpo di pistola mentre si trovava nell’abitazione del marito, con il quale era in fase di separazione e al quale erano stati dati in custodia i figli.

La donna si era recata a casa del marito, una guardia giurata, mentre i due figli erano a scuola. Fra i due sarebbe nato un diverbio e la donna si sarebbe precipitata nella camera da letto del marito, dove quest’ultimo custodiva una pistola. Avrebbe poi esploso un colpo contro se stessa. L’uomo, sotto choc, ha subito chiesto aiuto ma è stato vano qualsiasi tentativo di salvarla.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il pm ed il medico legale che cercheranno di fare chiarezza su quanto accaduto.