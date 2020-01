Donna investita sulle strisce pedonali

Incidente ieri pomeriggio intorno alle 15.20 a Thiene. F.C., uomo 66enne di Sarcedo, alla guida di una Punto, stava percorrendo via Valposina in direzione Ospedale. Giunto all’altezza dell’attraversamento pedonale corrispondente al civico 22, per cause in corso di accertamento, ha investito H.B., donna 43enne residente a Thiene, che nel frattempo stava attraversando la strada da destra verso sinistra. A seguito dell’urto, la donna ha battuto il capo sull’asfalto, ed è stata trasportata dall’ambulanza 118, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso, ma non versa in pericolo di vita. Rilievi e regolazione traffico a cura della polizia locale nordest vicentino, che dovrà accertare l’esatta dinamica dei fatti.