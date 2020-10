Degrado, prorogata l’ordinanza contro il microspaccio in città

Il sindaco ha firmato la proroga fino al 31 dicembre 2020 dell’ordinanza con la quale vieta, a qualsiasi titolo e finalità, di consegnare o ricevere, tenere con sé, utilizzare od esibire sostanze stupefacenti o psicotrope nonché di abbandonare cose utilizzate o utilizzabili per la loro preparazione, in numerose strade, vie, piazze od aree del territorio comunale.

Il divieto è in vigore in centro storico, nelle zone di Campo Marzo, Parco Fornaci, via Gandhi, Adenauer e nelle aree limitrofe a istituti scolastici e universitari, strutture sanitarie, fiera, luoghi culturali, monumentali e di culto.

Chiunque viola il provvedimento viene punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, il cui importo in misura ridotta è fissato in 400 euro, oltre che con la sanzione amministrativa accessoria della confisca, previo sequestro amministrativo, della sostanza stupefacente.

L’ordinanza è stata prorogata dal sindaco in attesa della conclusione dell’iter per l’integrazione del suo contenuto nel regolamento di polizia urbana.