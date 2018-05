Dalla Rosa: “Il lavoro per noi impegno primario”

Lavoro – Dalla Rosa: “Il lavoro è per me e per i miei concittadini un tema primario. Saremo in campo con soluzioni innovative”

“Una comunità vive dei suoi negozi, delle sue imprese, delle sue attività economiche. La competenza sui temi del lavoro e del ‘fare impresa’ sarà uno dei valori della mia prossima amministrazione. Un’amministrazione che sosterrà le attività economiche e commerciali, le piccole botteghe ed eccellenze del territorio, i giovani che lanciano nuovi progetti d’impresa e che cercano spazi e occasioni per far crescere le proprie competenze”. Interviene così il candidato sindaco Otello Dalla Rosa sul tema del lavoro e del commercio in città.

“Per dare ossigeno e per sostenere le botteghe di vicinato, in centro e nei quartieri, introdurremo l’incentivo ‘zero tasse comunali’ che prevede l’esenzione delle tasse comunali per chi apre un locale sfitto da oltre 12 mesi. Inseriremo inoltre una riduzione sul costo del plateatico per chi organizza eventi culturali e piccoli concerti – sottolinea Dalla Rosa -. Una particolare attenzione la dedicheremo a chi il lavoro lo cerca: rafforzeremo ‘Cercando il lavoro’, il progetto che, con un sistema articolato di formazione e contatto con le imprese, accompagna chi perde il lavoro verso uno nuovo e introdurremo contributi per chi assume disoccupati o persone che godono di ammortizzatori sociali. Guardando ai giovani investiremo per avvicinare ancora di più i mondi della formazione e del lavoro. Non solo sosterremo i progetti di orientamento che favoriscono l’incrocio tra domanda e offerta, ma l’amministrazione sarà parte attiva per il primo impiego attraverso incentivi economici alle aziende che offriranno stage in azienda e attraverso forme di contribuzione per favorire e sostenere nei primi mesi l’inserimento lavorativo dei giovani”.

“Infine, nel pacchetto ‘lavoro’ è prevista una maggiore collaborazione con sindacati, imprese e associazioni, oltre che con i lavoratori, per creare un tavolo permanente sulla prevenzione e sicurezza. Il lavoro – conclude Dalla Rosa – è per noi e i nostri concittadini un tema primario, per questo ci impegneremo sin dal primo giorno per incentivarne la crescita”.