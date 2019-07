Dal 2 al 5 agosto a Cartigliano c’è la Fiera Expo

Un paese di opportunità, un’opportunità per il Paese. Quattro giorni dedicati alle eccellenze del territorio, con percorsi culinari e laboratori per grandi e piccini: arriva a Cartigliano la nuova «Fiera Expo», 21esima «Ex Mostra Mercato del commercio e dell’artigianato locale», che è inserita all’interno dei festeggiamenti della Sagra di San Osvaldo. Dal 2 al 5 agosto i saloni ed il parco di Villa Morosini Cappello faranno da palcoscenico a questa nuova manifestazione. L’appuntamento con l’apertura della Fiera è per venerdì 2 agosto alle ore 20.00 e si comincerà in pompa magna con la consegna del premio «Valore Lavoro», conferito alle aziende nate ed operanti a Cartigliano che hanno contribuito a far conoscere il paese al di fuori dei confini comunali.

La serata proseguirà con l’intrattenimento musicale del gruppo «Trend Duo».

Durante le serate sarà possibile, per i partecipanti, prendere parte a percorsi culinari alla scoperta dei sapori del buon vino e delle birre artigianali nelle rinnovate cucine della villa cartiglianese. Tutte le sere, dalle 19.00, un fornito stand gastronomico con specialità locali e non, sarà funzionante nella Barchessa Nord. Dalle 20.30 si accende il Luna Park con le sue moltissime attrazioni, mentre nei saloni ai piani superiori della villa andranno in scena attività per bambini ed adulti. Dal laboratorio di disegno base a quello delle bolle di sapone, dal laboratorio del restauro della carta a quello per imparare a realizzare un braccialetto. In biblioteca si potrà visitare una suggestiva mostra fotografica organizzata da Corrado Compostella.

Grande fermento anche per l’esposizione delle opere realizzate con i famosi mattoncini Lego, che sarà allestita nello spazio antistante alla villa e che catturerà l’immaginazione dei tanti visitatori già pronti ad affollare lo spiazzo. Insomma, aria di innovazione e modernità per tutti i gusti, con uno sguardo alla tradizione ed uno al futuro. A chiusura della Fiera, il suggestivo spettacolo pirotecnico previsto per lunedì 5 agosto alle 23.30.

«Saranno quattro giorni dedicati alla scoperta di nuovi orizzonti professionali, grazie alla presenza delle nostre eccellenze industriali, delle attività produttive locali ma anche di nuove frontiere del divertimento», commenta il primo cittadino di Cartigliano, Germano Racchella. «In particolare, questa nuova Fiera Expo darà spazio anche ad alcune delle eccellenze del nostro territorio. È estremamente importante per un paese come il nostro preservare e valorizzare tutti quei prodotti che rappresentano la nostra storia, la nostra tradizione ed il nostro domani. Ci tengo a sottolineare il lavoro svolto dalla Pro Loco, dalla Parrocchia di don Graziano Lighezuolo e dalle varie associazioni che collaborano alla buona riuscita della sagra. A tutti loro va il mio personale ringraziamento e quello di tutta l’Amministrazione comunale». Restando in argomento, un plauso spetta anche a Valentina Maman, consigliere con delega alle Attività Produttive ed Economiche di Cartigliano, che ha curato a 360° l’organizzazione della Mostra Mercato, portando l’entusiasmo e la competenza per abbinare passato e futuro.