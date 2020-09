Da Arzignano la pelle antibatterica e antivirale: brevettata da Gruppo Mastrotto

E’ stata presentata a Lineapelle – A new point of view, la più importante rassegna internazionale del settore in Italia dall’azienda conciaria leader in Europa. Nuovo trattamento dei pellami che consente elevati standard di sicurezza e protezione contro batteri e virus

(fonte: c. stampa) Gruppo Mastrotto, la principale azienda conciaria in Europa, ha messo a punto una nuova tecnologia proprietaria in grado di rispondere alle esigenze del delicato periodo storico che stiamo vivendo, sviluppando un trattamento antibatterico e antivirale che garantisce elevati standard di sicurezza, riducendo quasi totalmente la presenza di batteri e virus sulle superfici. Questa nuova tecnologia, applicabile su tutti i pellami del Gruppo sarà presentata in occasione di Lineapelle – A new point of view, in scena oggi e domani a Fieramilano Rho.

Dopo numerosi test di laboratorio che ne hanno verificato l’efficacia, il Dipartimento di Ricerca e Sviluppo di Gruppo Mastrotto ha infatti ideato e sviluppato internamente e brevettato, un nuovo esclusivo trattamento che consente la non sopravvivenza di batteri e virus sui pellami, con un livello di protezione efficace al 99,9%. Una sorta di barriera, dunque, in grado di impedire la replicazione dei patogeni che dovessero eventualmente entrare in contatto con il pellame. Le superfici degli oggetti, infatti, specialmente quelli che vengono toccati e utilizzati da molte persone, possono essere contaminate da batteri e virus patogeni, trasformando l’oggetto in un vettore di contagio.

Questo nuovo trattamento, è applicabile a tutti i pellami attualmente prodotti da Gruppo Mastrotto i quali coprono ogni ambito di applicazione della pelle: calzatura, pelletteria, abbigliamento, arredamento, automotive aviazione, e nautica, con un ventaglio di impiego che riguarda sicuramente vari tipi di accessori, locali pubblici e lounge, complementi d’arredo e sedute e mezzi di trasporto.

«Questa importante innovazione, ideata e sviluppata interamente all’interno dell’azienda, rappresenta per noi il coronamento di importanti sforzi ed investimenti effettuati nell’ambito della Ricerca e dello Sviluppo – dichiara Chiara Mastrotto, Presidente di Gruppo Mastrotto -. Da sempre l’innovazione è un driver fondamentale per la nostra azienda, e su di essa stiamo puntando molto, da materiali altamente performanti, alla green innovation sino a questa ultima scoperta, volta a rendere i nostri prodotti ancora più sicuri».

La fiera sarà anche l’occasione per Gruppo Mastrotto di presentare anche la nuova Collezione AW 21- 22 e un’altra importante novità in termini di prodotto-servizio: una nuova linea di pelli dedicate alla realizzazione di cinture, cinturini e di smart leather goods, con la proposta di 5 nuovi articoli disponibili in 21 colori, che va ad arricchire Gruppo Mastrotto Express, il più grande hub logistico al mondo di pelli in stock in pronta consegna, che offre un assortimento di oltre 30 collezioni di pellami differenti in più di 1.300 colori, disponibili in sole 48 ore in tutto il mondo.