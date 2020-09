Covid-19: una positività all’asilo Belfiore di Valdagno

Nella giornata di ieri è stata comunicata al Sindaco la positività di un bambino alla scuola dell’infanzia di Belfiore. Subito sono stati attivati i protocolli anti-covid dall’Istituto Comprensivo, in collaborazione con l’Ulss 8 Berica.Grazie ai nuovi spazi messi a disposizione dal Comune per l’anno scolastico 2020-2021, proprio in seguito alle mutate esigenze conseguenti all’emergenza sanitaria, la classe di 23 alunni è stata suddivisa a metà, creando due gruppi-bolla autonomi. In questo modo è stato possibile isolare in via precauzionale solamente 10 bambini e due insegnanti, anziché l’intera classe.In questi giorni bambini e insegnanti si stanno sottoponendo al tampone per covid-19. Se non dovessero esserci ulteriori casi di positività le attività del gruppo potrebbero riprendere già la prossima settimana.

“Come comune e come scuole – ha spiegato il Sindaco, Giancarlo Acerbi – siamo preparati alla gestione di una situazione del genere. L’accorpamento del nido di Belfiore a Maglio di Sopra è stato deciso, anticipando un progetto che doveva prendere forma nel 2021, per ampliare gli spazi a disposizione della scuola dell’infanzia. In questo modo assicuriamo le opportune distanze tra i diversi gruppi-classe, riducendo i rischi per i possibili contagi. Per il momento la situazione è sotto controllo e non c’è da allarmarsi. Siamo in costante contatto con la Dirigente, prof.ssa Schiavo e l’Ulss 8 per monitorare l’evoluzione della situazione e dare le eventuali informazioni aggiornate.”