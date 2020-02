Coronavirus, Zaia: “Università in Veneto chiuse la prossima settimana”

La prossima settimana le università del Veneto resteranno chiuse. “Rispetto a chiusure di strade e confinamenti, ne abbiamo parlato questa mattina e stiamo elaborando delle linee guida in maniera tale che ci sia un approccio uniforme, anche perchè non sappiamo nei prossimi giorni quale sarà l’evoluzione. Nel frattempo i rettori di tutte le università del Veneto comunicano che la prossima settimana le università saranno chiuse. Quindi non ci saranno lezioni e gli esami verranno spostati di una settimana”. Cosi’ il governatore del Veneto Luca Zaia parlando al termine di una riunione operativa.