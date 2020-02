CORONAVIRUS VO’ E. – Protesta social a Vo’: “Caos nei controlli”

I casi accertati ad oggi a Vo’ Euganeo sono 19: sembra per ora rallentare la progressione dei casi di contagio da coronavirus del focolaio, dove venerdì sera si è registrata la prima vittima italiana Adriano Trevisan. All’ospedale di Schiavonia sono stati eseguiti circa 1000 tamponi sul personale tutti negativi. Ospedale che resta blindato con 450 persone all’interno come blindato rimane il comune di Vo’. I tamponi su 8 cinesi sono risultati anch’essi negativi.

AGGIORNAMENTO H 11—- Proteste social da parte dei cittadini di Vo’: secondo alcune persone, che hanno affidato ai gruppi social locali i loro racconti dopo essersi recati nei luoghi atti al controllo-tamponi, i numeri a disposizione si sono fermati a poco più di 200, mentre la protezione civile non ha più numeri a disposizione ed è in attesa di ordini. Corre voce anche che i tamponi stiano scarseggiando.

AGGIORNAMENTO H 10.30 —- Da questa mattina alle 8 sono attivi i varchi di accesso al comune di Vo’, come misura per contenere la diffusione del Coronavirus. Al momento sono presidiati da Carabinieri e Polizia. Il sindaco, Martini, ha però già evidenziato un problema. “Uno dei posti di blocco, al confine con Bestia, dev’essere spostato più indietro, altrimenti ‘taglia’ fuori dal contenimento una cinquantina di famiglie della frazione di Zovon”.



AGGIORNAMENTO H 10 —- Sono già iniziati stamattina e dureranno fino alle 17 del giorno i test tampone per il coronavirus COVID-19 presso le scuole elementari di Vo. Verranno messi a disposizione fino a 1.000 test al giorno. La protezione civile si trova fuori dal plesso scolastico per distribuire un numero di prenotazione in modo da potersi regolare sulle tempistiche e quindi non soffermarsi inutilmente in attesa del turno. I test continueranno non solo lunedì, martedì o mercoledì, ma anche nei giorni successivi, fino alla completa indagine di tutta la popolazione.

Ecco alcune informazioni di base per i cittadini da parte dell’amministrazione comunale: