Coronavirus, ospedalizzazioni in aumento, età media 41 anni

L’età mediana dei contagi da Covid-19 sale a 41 anni con un ritmo di trasmissione che delinea un peggioramento definito «progressivo e graduale». Questi due dei dati principali diffusi dal monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità e dal Ministero della Salute e che prendono in esame il periodo che va dal 7 al 13 settembre 2020.

Un aumento registrato per la seconda settimana consecutiva con un tasso di incidenza negli ultimi 14 giorni di 29,63 per 100mila abitanti. Il testo del report è chiaro nell’evidenziare quanto i contagi non accennino ad arrestarsi evidenziando il dato più consolatorio «di un andamento più contenuto» rispetto a quello osservato in altri Paesi europei.

In merito all’età mediana che da 35 passa a 41 anni il monitoraggio registra una netta tendenza alla cosiddetta «trasmissione intrafamiliare». Il virus viene cioè passato dai più giovani alle persone più anziane. Questo iter di contagio riesce così a spiegare, come commenta anche il capo del dipartimento prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, «l’aumento lento ma graduale delle ospedalizzazioni».