Coronavirus, l’Oms dichiara l’emergenza globale

170 i morti per il Coronavirus. L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarati l’emergenza globale per il coronavirus.

In Italia intanto sarebbe stata individuata la struttura militare dove verranno ospitati i circa 60 italiani di ritorno da Wuhan, la città cinese epicentro dell’infezione di nuovo Coronavirus. L’edificio, che si trova vicino Roma, secondo quanto si apprende, è molto confortevole e ha tutti i requisiti per ospitare i connazionali rimpatriati per i 14 giorni, il periodo dell’eventuale incubazione del virus. ANSA