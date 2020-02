Coronavirus – La figura di m. di una donna di Ischia che aggredisce turisti veneti: “Vergogna! State a casa!”

E’ probabile che un ragionamento sereno su quanto è accaduto ad Ischia venga fatto quest’estate, periodo di vacanza, in cui il Coronavirus sarà scomparso oppure rilevato anche in Campania. Intanto raccogliamo, incartiamo e portiamo a casa un episodio di ignoranza e razzismo che, se fosse successo a Vicenza o Treviso, sarebbe stato taggato come razzismo, sovranismo, fascismo, leghismo e chi ha più ne metta. Un video pubblicato tra gli altri anche da Selvaggia Lucarelli sul suo profilo Fb, mostra una cittadina di Ischia insultare un gruppo di turisti provenienti dal nord Italia al loro arrivo sull’isola. «Guardate cosa sta succedendo qua. Da dove venite dal Veneto? – urla la donna – dalla Liguria? Peggio ancora, vergognatevi, in quarantena dovete stare! Ci avete insultato per anni». Fortunatamente, almeno stando alle immagini, i turisti non hanno risposto alle offese della cittadina di Ischia, ma il clima “vendicativo” di questa donna mostra gli effetti della psicosi che sta invadendo il nostro Paese. La stessa Lucarelli ha commentato le immagini preoccupata per la deriva intrapresa: «Il coronavirus si sta sta trasformando in un esperimento sociale di una certa utilità – scrive la giornalista – Che robe oscene a cui stiamo assistendo».