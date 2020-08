Coronavirus, impennata dei contagi: +161 in una notte, ma 131 sono nel focolaio migranti a Treviso

Coronavirus Veneto, contagio e vittime oggi, 7 agosto 2020

Balzo in avanti del virus con 164 positivi in più rispetto al bollettino delle 17 di ieri sera. Va notato, tuttavia, che di questi 164 nuovi infetti, ben 131 sono stati individuati all’interno dell’ex caserma Serena di Treviso, dove si è scoperto un focolaio fra migranti. Segue Padova, con 15 nuovi contagi, Venezia con 8, Verona con 4, Vicenza con 3, mentre 2 casi hanno domicilio fuori dal Veneto e 1 è stato riscontrato a Rovigo.

Sono 111 i pazienti ricoverati in ospedale in area non critica, 9 in terapia intensiva. Salto in avanti anche dei cittadini isolamento domiciliare: passano a 4.971 (dei quali 104 presentano sintomi), il che significa +241 rispetto al bollettino di ieri sera.