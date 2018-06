CORNEDO V.NO – Impianto fotovoltaico e bancali a fuoco: incendio in magazzino

Poco dopo le 12.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Monte Verlaldo a Cornedo Vicentino per il principio d’incendio all’interno di un magazzino di materiale per pavimentazione. I pompieri arrivati da Arzignano hanno spento le fiamme, che hanno coinvolto un quadro elettrico dell’impianto fotovoltaico e dei bancali di legno carichi di piastrelle posizionate nella vicinanze. La squadra ha isolato i cavi mettendo in sicurezza l’impianto, che dovrà essere ripristinato da tecnici qualificati. Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso e aereazione dei locali sono terminate dopo circa un’ora e mezza.