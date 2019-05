Controlli antidroga a Schio: un denunciato e due segnalati

Nella giornata di ieri la Compagnia CC di Schio, come ormai organizza da diverso tempo, ha posto in campo un ulteriore servizio straordinario di controllo del territorio con la presenza di numerose pattuglie; il risultato è stato di due soggetti segnalati come assuntori ed un denunciato s.l. per detenzione di sostanza stupefacente:

D.G., nato a Palermo cl. 2000, cuoco con pregiudizi polizia, controllato a Schio in Via Roma nel parcheggio adiacente alla chiesa parrocchiale, è stato trovato in possesso di gr. 21,44 di sostanza stupefacente tipo “hashish” e gr. 13,55 di sostanza stupefacente tipo “marijuana”; la quantità di stupefacente rinvenuta ha fatto propendere gli operanti per un deferimento per detenzione ai fini di spaccio;

nato a Palermo cl. 2000, cuoco con pregiudizi polizia, controllato a Schio in Via Roma nel parcheggio adiacente alla chiesa parrocchiale, è stato trovato in possesso di gr. 21,44 di sostanza stupefacente tipo “hashish” e gr. 13,55 di sostanza stupefacente tipo “marijuana”; la quantità di stupefacente rinvenuta ha fatto propendere gli operanti per un deferimento per detenzione ai fini di spaccio; B.S., nato a Thiene cl. 2003, studente incensurato, controllato a Monte di Malo all’interno del locale parco giochi, è stato trovato in possesso di gr. 0,73 di sostanza stupefacente tipo “marijuana” e pertanto segnalato quale assuntore;

nato a Thiene cl. 2003, studente incensurato, controllato a Monte di Malo all’interno del locale parco giochi, è stato trovato in possesso di gr. 0,73 di sostanza stupefacente tipo “marijuana” e pertanto segnalato quale assuntore; N.A., nato in Marocco cl. 1965, nullafacente senza fissa dimora, pregiudicato, controllato a Schio in Via San Giovanni Bosco, è stato trovato in possesso di gr. 6,85di sostanza stupefacente tipo “hashish” e pertanto segnalato quale assuntore.