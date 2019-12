Controlli anagrafici in un condominio, scoperti 4 stranieri irregolari

Un’operazione congiunta della Polizia Locale dei Castelli e dei Carabinieri della Tenenza di Montecchio Maggiore, scattata alle 7 di questa mattina, ha permesso di individuare 4 stranieri irregolari che vivevano in un condominio in via dei Carpani 15. Uno di loro dormiva assieme ad altri due stranieri, risultati regolari, in uno dei garage del condominio, trasformato in un deposito per ammassare materiale di vario tipo (cartoni, mobilio, materassi, eccetera).

Le verifiche sono scattate per un controllo anagrafico riguardante tutte le persone che vivono nel condominio, in tutto 34. I 4 stranieri risultati privi di regolari documenti di identificazione (due donne e due uomini di nazionalità nigeriana), sono stati prima condotti nella caserma della Compagnia dei Carabinieri di Valdagno per il fotosegnalamento e successivamente in Questura a Vicenza per le verifiche del caso e l’eventuale avvio della procedura di espulsione.

“I controlli di questa mattina – commenta il sindaco Gianfranco Trapula – sono la dimostrazione dell’attenzione rivolta al territorio dalle forze dell’ordine, che ringraziamo. Gli accertamenti anagrafici sono infatti molto importanti, perché spesso nascondono situazioni di irregolarità”.

“Proseguiremo le verifiche anche sulla regolarità delle locazioni nel condominio – spiega il Comandante della Polizia Locale Massimo Borgo – e su eventuali irregolarità, in base alla destinazione d’uso, legate a quanto rinvenuto nel garage”.