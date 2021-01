Con grinder e marijuana sotto la sella della moto: giovane nei guai

Thiene, ore 14:15 di sabato. Due Agenti della polizia locale nordest vicentino del Nucleo Tutela Decoro Urbano, intimava l’alt ad un giovane alla guida di ciclomotore, che stava circolando in via Bassano del Grappa. In occasione del controllo, il giovane, 19enne di Thiene, esibiva i documenti evidenziando un tremolio della mano. Per tale motivo gli Agenti procedevano all’ispezione del ciclomotore, constatando che nel sottosella vi era un grinder con tracce di Marijuana e che dal vano proveniva un forte odore di stupefacenti. Infatti vicino al grinder vi era un sacchettino con g. 2,50 di marijuana. Il giovane veniva invitato a consegnare gli stupefacenti in suo possesso, ed il medesimo estraeva da una tasca del giubbotto n. 1 sacchettino contenente 7 grammi di hashish; ulteriori frammenti di hashish del peso di 0,50 grammi; e un altro sacchettino contenente 1 grammo di marijuana. Per un totale complessivo di 11 grammi di sostanza stupefacente. Quindi, dall’interno di uno zainetto, estraeva un “BONG” con evidenti tracce di continuo utilizzo. Per quanto sopra il 19enne veniva segnalato alla Prefettura-UTG di Vicenza con il ritiro della patente di guida ed il fermo amministrativo del ciclomotore.