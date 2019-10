Beccato con un trans paga la multa con il bancomat: “Ma non ditelo a mia moglie”

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Venerdì sera, attorno alle 22.30, una pattuglia della Polizia Locale dei Castelli di Montecchio Maggiore, in una laterale della Statale 11, ha colto un noto transessuale in intimità con un cliente, un veneziano di 54 anni. L’uomo, vistosi scoperto, ha pagato immediatamente con il bancomat la sanzione di 500 euro, pregando gli agenti di non dire nulla alla moglie.