CHIAMPO – Con il “trucco del furgone” le rubano la borsa dalla macchina

Un furgone che parcheggia dietro all’auto, la donna che scende per chiedere spiegazioni poichè non riesce a fare manovra per uscire dal parcheggio del supermercato e, nel mentre, un complice sale in auto e le ruba la borsa sul sedile. Questo episodio è accaduto un pomeriggio della scorsa settimana nel parcheggio del supermercato Eurospin di Chiampo. Dopo la consueta spesa, una signora è salita in auto per partire dal parcheggio, notando un furgone ha parcheggiato di fianco a lei: a bordo non c’era nessuno. Nel mentre, un’ altra auto le ha chiuso l’uscita da dietro e nel momento in cui è scesa per chiedere all’autista di spostarsi per fare manovra, qualcuno è entrato nella sua auto e le hanno portato via la borsa. Come sempre, le forze dell’ordine consigliano di stare particolarmente attenti nei parcheggi dei supermercati spesso deserti in questi giorni estivi e di denunciare immediatamente i fatti.