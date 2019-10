CHIAMPO – BRODOWSKI: GEMELLAGGIO BRASILIANO SOTTO IL SEGNO DI CANDIDO PORTINARI

Una delegazione composta dal sindaco di Chiampo, Matteo Macilotti, con l’assessore ai Lavori Pubblici Filippo Negro, l’assessore alla Cultura Sofia Bertoli, il consigliere capogruppo di maggioranza di Chiampo, Sara Mettifogo, il parroco di Chiampo, don Vittorio Montagna e il presidente dell’Associazione Vicentini nel Mondo, Ferruccio Zecchin, partirà venerdì 25 ottobre per il Brasile. La destinazione è la città di Brodowski, nello Stato di San Paolo.

Le due comunità sono culturalmente legate poiché Brodowski ha dato i natali a Candido Torquato Portinari, considerato uno dei più grandi artisti brasiliani del ‘900, i cui genitori Giovanni Battista Portinari e Domenica Torquato emigrarono da Chiampo nel 1896 e dal figlio Joao Candido che ne valorizza l’operato.

La volontà di avviare un rapporto di ufficializzazione del gemellaggio è stata espressa anche dalla comunità brasiliana nella persona del suo Sindaco Josè Luis Perez per cui si è deciso di attivare una cooperazione duratura per favorire la conoscenza reciproca e l‘istituzione di relazioni di amicizia tra le due comunità locali attraverso scambi, iniziative ed esperienze, mantenendo legami permanenti. Non solo, si vuole creare un efficacie dialogo economico tra le realtà tecnologica e produttiva di entrambe la città.

Brodowski è una città di 24 mila abitanti, conosciuta anche come Terra de Portinari e ospita il Museu Casa de Portinari.

Candido Portinari nacque a Brodowski il 29 dicembre 1903 ed è considerato uno dei maggiori rappresentanti dell’arte brasiliana del ‘900. Nacque in una fazenda dove si coltivava caffè ed era il secondogenito di 12 figli. Studiò a San Paolo, Rio de Janeiro (1918-1920), in Gran Bretagna, in Spagna, in Italia, e infine a Parigi. Dal 1936 al 1939 insegnò all’Università Federale di Rio de Janeiro.

Realizzò fra il 1936 e il 1945 il grande ciclo di affreschi al Ministero dell’Educazione brasiliano e due suoi grandi affreschi (La Guerra e La Pace) si trovano a New York nel palazzo delle Nazioni Unite.

Morì a Rio de Janeiro il 6 febbraio 1962.

“E’ un gemellaggio molto significativo” –dichiara il sindaco Matteo Macilotti. “I genitori di Candido partirono da Chiampo. E’ importante perché unisce nel segno dell’arte e della cultura due città così lontane e diverse. La casa dei genitori di Candido, a Chiampo, è prospiciente quella del poeta Giacomo Zanella. Un luogo dell’arte nel quale è bello pensare che i due possano dialogare semplicemente affacciandosi alla finestra”.

“Il Comune di Chiampo è componente della nostra assemblea”, dichiara il presidente di Vicentini nel Mondo, Ferruccio Zecchin. “E’ una iniziativa significativa per noi perché compito dell’associazione è promuovere iniziative culturali ma anche economiche. Portinari è un grande pittore del secolo scorso e il gemellaggio dà lustro alle due comunità”.

“Candido Portinari è un grande personaggio per la storia culturale del Brasile, Paese che conosco per esservi stato a lungo” aggiunge don Vittorio Montagna parroco di Chiampo. “Il gemellaggio unirà queste due comunità sotto il suo segno”.

LA VISITA E IL PROGRAMMA DI GEMELLAGGIO

Il progetto di gemellaggio si pone il fine non solo di valorizzare la figura del più grande pittore sudamericano di origini chiampesi, Candido Portinari, ma anche i rapporti sociali ed economici tra le comunità venete presenti a Brodowski e Riberão Preto, provincia economica dello stato di San Paolo”.

A questo fine il Comune di Chiampo intende stabilire un rapporto di gemellaggio con la città di Brodowski, città natale di Candido Portinari, nonché di promuovere la vallata del Chiampo nel distretto economico della città di Riberão Preto. Tale volontà è fortemente condivisa anche dall’Amministrazione comunale di Brodowski come dimostrato dagli entusiasti scambi epistolari tra i sindaci delle due comunità.

La visita prevede l’accompagnamento e la presenza del dott. Paolo Meneghini, agente di Joao Candido Portinari, nel ruolo di mediatore e traduttore e anche del figlio dell’illustre pittore. L’incontro istituzionale dei Sindaci di Chiampo e di Brodowski. Vi sarà un momento di conoscenza e convivialità con la comunità di Brodowski e la grande comunità veneta presente e una visita località, con particolare riguardo ai luoghi significativi legati alla figura del celebre pittore Candido Portinari. Vi sarà quindi la Cerimonia ufficiale di Firma e ratifica del Patto di Gemellaggio

Successivamente è previsto un trasferimento della delegazione da Brodowski a Riberão Preto. Riberão Preto, è una cittadina collocata nello Stato di San Paolo, parte della mesoregione di Ribeirão Preto. È un polo tecnologico sviluppato negli aspetti dell’innovazione e della ricerca scientifica. A tal proposito c’è la volontà di mettere in comunicazione la vivace realtà economica del distretto brasiliano con le realtà produttive della Val Chiampo ed è previsto un incontro istituzionale dei Sindaci di Chiampo e di Riberão Preto.

E’ prevista anche la partecipazione ad una conferenza stampa e intervista con la rete televisiva nazionale, la visita al consolato italiano in Brasile, la visita alla comunità legata alla Associazione “Vicentini nel Mondo” e la visita al Museo dell’Arte di San Paolo, in cui sono esposte le opere di Candido Portinari.

Nell’arco di tale programma si sottolineano, oltreché i momenti di incontro ufficiale tra le autorità civili di Chiampo, di Brodowski (con le quali si firmerà il Patto di gemellaggio) e Riberão Preto, anche gli svariati scambi con le comunità vicentine e venete residenti in Brasile, per porre in maniera concreta e visibile le basi di un gemellaggio che non sia solo formale , ma anche sostanziale, che sappia effettivamente unire i popoli provenienti da terre tra loro lontane. In quelle occasioni ci sarà il coinvolgimento attivo di alcune associazioni rappresentative della vallata del Chiampo tra le quali il Coro El Vajo l’Associazione Vicentini nel mondo e la Parrocchia di Chiampo.