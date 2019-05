Chiama la polizia per violenza ma poi si rimangia la parola

La scorsa notte la polizia locale è intervenuta in viale Trieste per raggiungere una donna che stava subendo violenza dal compagno. All’arrivo, la polizia trovato la coppia in strada: era evidente che l’uomo, un vicentino di 59 anni con reati di spaccio, avesse percosso la compagna. Lei, una vicentina di 47 anni con diversi precedenti per reati predatori, ha negato l’accaduto davanti alle forze dell’ordine. L’uomo si è giustificato dicendo di aver casualmente dato un pugno alla ragazza per liberarsi da lei che lo stava graffiando. La donna non ha voluto farsi refertare.

Episodi del genere accadono molto spesso, avverte la polizia locale: molte volte dopo la chiamata di aiuto, la donna nega davanti alle forze dell’ordine. Col diniego della vittima, ricorda la polizia, non si può procedere d’ufficio.