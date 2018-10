Centinaia di giovani all’Olimpico per il Falaut Day

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

A Vicenza ritorna il Falaut Day

Una giornata dedicata allo strumento del flauto,

con giovani musicisti da tutta Italia

Vicenza 16 ottobre 2018/Conservatorio di Musica di Vicenza-Teatro Olimpico di Vicenza

Si tiene martedì 16 ottobre, a Vicenza, il Falaut Day 2018, la manifestazione dedicata al flauto e organizzata dall’Associazione Flautisti Italiani, con il Conservatorio di Musica di Vicenza, il Comune di Vicenza, il Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica), l’Associazione Incontro sulla Tastiera. Le sedi dell’evento sono il Conservatorio di Musica di Vicenza e il Teatro Olimpico di Vicenza.

Il Falaut Day è una manifestazione che si articola attraverso masterclass flautistiche e concerti, sviluppandosi nelle ore mattutine e pomeridiane intorno all’aspetto didattico e in quelle serali all’aspetto artistico. I protagonisti di questo evento sono i giovani che, come di consueto, provengono da tutto il territorio nazionale. Inoltre, da due a quattro solisti o professori delle maggiori orchestre europee metteranno a disposizione dei partecipanti la loro professionalità e le loro conoscenze. Motivo di maggior richiamo sono anche le aziende costruttrici di flauti che esporranno strumenti e innovazioni tecniche per dar possibilità a tutti i partecipanti di conoscere meglio il proprio strumento.

Le masterclass si tengono all’interno del Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza, mentre il concerto serale si tiene al Teatro Olimpico di Vicenza (struttura progettata dall’architetto rinascimentale Andrea Palladio) organizzato dall’Associazione Incontro sulla Tastiera. All’evento parteciperanno: Elya Levin, vincitore della quarta edizione del Concorso Flautistico Internazionale “Severino Gazzelloni”, a cui verrà conferito un premio. Michele Marasco, primo flauto dell’ORT e docente all’Istituto Vecchi-Tonelli di Modena. Giampaolo Pretto, primo flauto dell’Orchestra della Rai di Torino. Al pianoforte Amedeo Salvato e Marino Nicolini. Durante la giornata la ditta Daminelli Pietro realizza controlli e riparazioni gratuite ai flauti per i partecipanti.

Nato nel 2005, il Falaut Day ha all’attivo 25 edizioni in giro per l’Italia. La peculiarità del Falaut Day è la sua totale gratuità.

Il programma. La giornata si apre alle ore 9.15 con gli spazi espositivi Daminelli; ore 10.15 masteclass con Michele Marasco, ore 15.15 masterclass con Giampaolo Pretto, ore 16.30 seminario sulla didattica flautistica con Giampaolo Pretto e Salvatore Lombardi. Ore 21 il concerto al Teatro Olimpico.