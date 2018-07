CASSOLA – Spari dal terrazzo, operaio colpito

Colpito da un proiettile vagante mentre lavorava a 7 metri di altezza davanti al Municipio: così è rimasto ferito oggi intorno alle 13 un 33enne capoverdiano di Isola Vicentina, elettricista dipendente di una ditta vicentina. L’operaio è stato colpito nella regione lombare sinistra ed è stato portato subito al San Bassiano dove gli sono state riscontrate lesioni con prognosi per 7 giorni. Nel frattempo, i Carabinieri hanno svolto le indagini di rito per ricostruire il misterioso accaduto. Nel vicino condominio di via Martiri del Grappa, in un terrazzo, hanno ritrovato alcuni pallini di piombo per pistole ad aria compressa. Un’ulteriore perquisizione ha portato al ritrovamento, nell’appartamento di un 40enne, di munizioni e di una carabina calibro 4.5 mm. L’uomo non ha saputo fornire spiegazioni al suo gesto ed è stato denunciato con l’accusa di lesioni personali aggravate ed esplosioni pericolose; l’arma è stata sequestrata.