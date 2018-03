Candidati sindaco – Rucco attacca Dalla Rosa: “Siamo al riciclo”

“Dopo la rottamazione, siamo al riciclo”. Così titola un suo comunicato il candidato sindaco di Centrodestra, Francesco Rucco, capogruppo di Idea Vicenza in Consiglio comunale. “Dieci anni a Palazzo Trissino, ma loro non sanno nulla della Banca Popolare -continua Rucco- anzi sono addolorati e vicini ai risparmiatori, che ora promettono di aiutare, non si è ben capito come. Dieci anni – che non sono pochi – in cui Variati e il trio delle finte primarie hanno governato tutti insieme, mentre la città si trasformava in un deserto, i quartieri diventavano sempre più periferia abbandonata, la città era mese dopo mese sempre meno sicura e la cultura veniva gestita con grandi eventi per gli interessi di pochi.

Dopo dieci anni di vuoto si pretende di inaugurare una nuova stagione dalla parte dei cittadini. Ma negli ultimi dieci anni dove sono stati Variati e il trio delle finte primarie?

“Il Comune sarà a fianco dei risparmiatori traditi da BPVI con un servizio di supporto” ha promesso ieri sera Otello Dalla Rosa dal palco di un affollato teatro comunale. Dopo il danno, quello patito da tanti risparmiatori che si fidavano della Banca Popolare di Vicenza, siamo alla beffa; la maggioranza di centro sinistra che da dieci anni governa la città e che ora, indossati i costumi di scena della “nuova” stagione, pensa che ai vicentini bastino ancora le belle parole. In realtà si è capito che questa è gente che cambia faccia all’occorrenza.

Mesi di divisioni tra i tre candidati del centro-sinistra, svaniti nel nulla di fronte ad un accordo di facciata che ripropone tutti insieme, artificialmente compatti e forzatamente sorridenti.

Dieci anni di immobilismo, e quando così non è stato le scelte si son rivelate sbagliate.

Ora queste stesse persone ci parlano di bellezza quando tutt’intorno c’è decadenza, ci parlano della Banca Popolare come se fino a ieri fossero stati altrove, ci parlano di quartieri come se non fossero stati loro a metterli in crisi.

Dopo la rottamazione, siamo al riciclo. Altro che nuova stagione: è ora di riprenderci Vicenza, ponendo fine ai dieci anni di proclami irrealizzati e culminati nell’ultimo atto andato in scena ieri sera.