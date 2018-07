CAMISANO V.NO – Una settimana per scoprire l’Europa

Dieci ragazzi vicentini in partenza per uno scambio giovanile in Spagna, alcuni di loro in situazioni di svantaggio sociale. Partiranno domani martedì 3 luglio per la Spagna i 10 ragazzi vicentini selezionati da Cooperativa Margherita per uno scambio giovanile nell’ambito del programma Erasmus. I ragazzi, tra i 13 e i 18 anni, avranno l’occasione di confrontarsi con altri 30 giovani da Spagna e Polonia sulla diversità culturale, confrontando usi e costumi, specialità culinarie, lingue straniere, riflettendo così sul tema della cittadinanza europea. Saranno ospitati nelle case di famiglie locali, in un paese della zona di Toledo, e parteciperanno a visite culturali, attività sportive, workshop e laboratori, oltre ad iniziative legate al mondo audiovisivo. “Oltre ai quattro ragazzi selezionati all’esterno saranno presenti sei giovani del nostro Centro Il Volo di Camisano Vicentino – racconta Valeria Ferraro, educatrice di Cooperativa Margherita. “ E’ una grande opportunità per loro, un’importante esperienza di crescita che senza il sostegno del progetto difficilmente avrebbero avuto la possibilità di fare. Per molti di loro sarà la prima volta in aereo”. Cooperativa Margherita è diventata partner del progetto “Same, Same But Different” dell’associazione Proyecto Kieu dopo averla conosciuta nell’ambito di una formazione per operatori giovanili in Belgio, lo scorso anno.