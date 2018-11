Camionista in overdose contro casello A31

Un camionista di 38 anni residente a Creazzo A.F. che lavora per un’azienda di Schio in stato di overdose è finito contro il casello di Thiene dell’A31 Valdastico sabato mattina. La notizia completa è riportata nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza a pagina 14 dell’edizione cartacea.

L’uomo è finito con la fiancata contro il box del casello in uscita dall’autostrada. Sul posto i sanitari del Suem 118 e la polizia stradale presente all’uscita del casello per un controllo del territorio. E’ risultato positivo agli stupefacenti e nella sua cabina sono state trovate due siringhe sporche di eroina all’interno di un borsello. Stava per andare in arresto cardiocircolatorio ma è stato salvato dal medico e portato all’ospedale di Santorso. Il 38enne è stato denunciato per guida sotto l’effetto di stupefacenti, aggravato dal fatto di aver provocato un incidente e la sua patente è stata ritirata.