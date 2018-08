CALDOGNO – “Bollicine” in Villa Caldogno, i proventi devoluti in beneficienza

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:

I calidonensi hanno risposto molto bene in occasione della prima edizione della festa “Bollicine”, organizzata dal Comune in collaborazione con la sezione locale dell’Ascom. La serata di assaggi enogastronomici e musica dal vivo lo scorso 15 luglio ha richiamato a Villa Caldogno moltissime persone, che nell’occasione hanno contribuito a finanziare le attività dell’associazione Dottor Clown e della fondazione La Città della Speranza.

I proventi della serata al netto dei costi organizzativi, per un totale di 1.430 euro, sono stati consegnati ad Evaristo Ernaldi (Dottor Clown) e ad Antonio Trevisan (Gruppo Fanti di Caldogno per Città della Speranza). A rappresentare il Comune il vice sindaco e assessore alla cultura Monica Frigo, l’assessore al commercio Marcello Vezzaro, il consigliere della commissione spettacolo Gianfranco Spigolon Meneguzzo, il consigliere delegato a commercio e comunicazione Paola Sartori, il consigliere e patronessa del Gruppo Fanti Stefania Gaias, assieme a Franco Zenere e Antonio Comberlato per i commercianti di Caldogno.

Il vicensindaco Monica Frigo ha già rilanciato l’appuntamento: «Dato il successo di questa nuova formula e la costruttiva sinergia che si è creata con i commercianti, la manifestazione sarà sicuramente riproposta, con l’obiettivo di coinvolgere nell’organizzazione anche altre associazioni di Caldogno che ne condivideranno filosofia e finalità».