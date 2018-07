BUONGIORNO VICENZA: ex Borghesi, bando in arrivo

C’è un documento che conferma l’attenzione di H-Farm per l’area dell’ex Caserma Borghesi a Borgo Casale. E’ una lettera del 14 maggio scorso indirizzata al Presidente della Provincia Achille Variati e per conoscenza all’Ufficio Patrimonio di Palazzo Nievo. Si fa cenno a “recenti incontri” e “si comunica e conferma l’interesse da parte di H-Farm SpA, o società ad essa collegata o da nominare, a valorizzare l’area di proprietà di codesta amministrazione sita in Borgo Casale a Vicenza (Caserma Borghesi).”

Il gruppo privato poi aggiunge che “La nostra società opera anche nel settore dell’educazione e si renderebbe disponibile a realizzare un complesso immobiliare destinato alla formazione di un polo scolastico digitale integrato comprendente un ecosistema di start up.”

Ora quale sarà il passaggio successivo? Ne discuteranno le due guide di Comune e Provincia, Francesco Rucco e Maria Cristina Franco, sempre che la procedura non sia molto più avanti di quello che sembra. Pare, infatti, che a Palazzo Nievo stiano preparando un bando per esplorare soggetti interessati ad acquisire l’area, come dire che la decisione di mettere in vendita la Borghesi sembra già presa. A chi? A chi formalizzerà la sua proposta nel bando che stanno preparando. Ci sarà solo H-Farm o anche qualcun altro?