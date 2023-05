37 nuovi carabinieri per il Vicentino

Un contingente di 37 nuovi militari dell’Arma (tra cui 11 donne) è stato assegnato in via definitiva al territorio della provincia di Vicenza, con arrivo ai reparti già avvenuto nel corso di questi ultimi giorni. Nessuna delle nuove unità è stata destinata ad Uffici o altre branche di natura burocratica o logistica, quanto piuttosto in varie Stazioni della provincia e nelle Tenenze di Dueville e Montecchio Maggiore, con lo scopo non solo di incrementare gli attuali organici ma anche di contribuire a dare una concreta risposta a quelle zone del territorio maggiormente caratterizzate da episodi di delinquenza e degrado, rafforzando così il dispositivo molecolare di presenza con compiti di prevenzione e tutela della sicurezza. Stamane, nella caserma di via Muggia, questo nuovo personale ha ricevuto il saluto del Comandante Provinciale di Vicenza Col. Giuseppe MOSCATI. I Carabinieri provengono dalle Scuole Allievi di Roma, Torino, Reggio Calabria, Taranto, Campobasso e Iglesias, al termine di un percorso addestrativo caratterizzato da attività formative di carattere militare e tecnico-professionale.

Il Comandante Provinciale: “ Questo ulteriore, importante innesto contribuirà a infoltire le fila dei Carabinieri della provincia e, nel contempo, a incrementare la proiezione esterna delle pattuglie, che già vede, in media, lo svolgimento di più di 70 servizi al giorno su tutto il territorio della provincia, con la totale copertura delle 24 ore, per 365 giorni l’anno. I rispettivi Comandanti sapranno valorizzare al meglio queste preziose risorse. Parlando ai militari neo-giunti, ho avvertito da subito la loro forte motivazione e il loro splendido entusiasmo giovanile. Sono certo che anche loro si integreranno velocemente nel territorio e nella comunità che sono chiamati a proteggere, alle quali si dedicheranno con grande spirito di sacrificio e competenza”.