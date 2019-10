BOCCIODROMO – Disappunto di FdI e dura protesta di Forza Nuova

Immediate le reazioni dopo l’assegnazione, post gara, dell’immobile di via Rossi 198 (Bocciodromo) alla RTI Bocciodromo 2.0.

Prendiamo atto, non senza una nota di disappunto, che alla fine lo stabile di Via Rossi verrà nuovamente assegnato all’RTI Bocciodromo 2.0.

Una nota della sezione cittadina di Fratelli d’Italia così recita: “Come Fratelli d’Italia avevamo chiesto all’amministrazione, che ci teniamo a dirlo si è comportata correttamente dal punto di vista delle procedure, di permettere a qualunque associazione del territorio di poter accedere al bando per avere la possibilità di usufruire di uno spazio pubblico per restituirlo veramente alla cittadinanza, condizione che è sembrata non verificarsi affatto con la gestione dello stabile da parte dei responsabili del centro sociale legato agli ambienti della sinistra antagonista. Nulla da eccepire sulla correttezza delle procedure amministrative dunque, ma dal punto di vista politico il risultato è quello di veder nuovamente assegnato uno spazio pubblico a chi, contrariamente a quanto previsto dalla concessione, si è sempre occupato di politica e lo ha fatto intervenendo anche con toni decisamente sopra le righe.

Vigileremo dunque con grande attenzione sulle attività del Centro Sociale Bocciodromo per verificare se realmente sarà uno spazio a cui ogni cittadino potrà aderire e partecipare, anche al di là del proprio orientamento politico”.

Più decisa la reazione di Forza Nuova che chiede le dimissioni di Rucco.

“Dopo le fallimentari politiche in termini di sicurezza e legalità -scrivono- la giunta Rucco ci regala un’altra perla di illegalità, premiando con un bando farsa il bocciodromo e i suoi vecchi gestori. “inutile in questa fase star qui ad elencare tutti i reati commessi dai gestori del bocciodromo, inutile star qui ad elencare gli innumerevoli episodi di vera e propria criminalità che in passato hanno visto coinvolti esponenti del centro sociale cittadino.” dichiara Beschin, coordinatore provinciale di Forza Nuova.”Il problema oggettivo è Rucco e la sua amministrazione, imbottita di persone dalle facili promesse elettorali, prontamente e costantemente smentite dai fatti. I dubbi che avevamo più volte espresso con il bando, si sono concretizzati ed ora assisteremo ad un rimpallarsi imbarazzante di responsabilità all’interno del centro destra vicentino.” prosegue Beschin.” il primo vero responsabile di questa situazione carnevalesca è proprio Rucco, il condottiero burattino del centro destra, in odore di Lega Nord, che per anni è andato avanti a denunciare pubblicamente le azioni illegali della banda di sinistroidi e adesso cala le braghe come è sua abitudine fare.” Forza Nuova, di fronte a questo atteggiamento irresponsabile di questa giunta, annuncia nelle prossime settimane, iniziative di sensibilizzazione sul degrado in cui Rucco ha trascinato la nostra città, grazie al suo comportamento irresponsabile. Da novembre aprirà una nuova sede di forza nuova in pieno centro città e non daremo tregua a questa amministrazione che si è dimostrata la degna erede della precedente giunta Variati. Nel frattempo invitiamo Rucco a spiegare ai tanti cittadini che gli avevano dato fiducia, il perché di tante, troppe scelte sbagliate, dimettendosi dal proprio ruolo di sindaco. Ci auguriamo anche che l’assessore Giovine, abbia il coraggio di presentare le proprie dimissioni, dopo le tante promesse fatte a riguardo. Ma anche in questo caso, siamo certi che Giovine rimarrà ben incollato alla sua poltrona. Auspichiamo una presa di posizione ufficiale del consigliere Naclerio circa questa indecenza senza precedenti che ancora una volta andrà a danneggiare la nostra città e chiediamo che Fratelli d’Italia abbia il coraggio di staccare la spina a questa triste espierienza di un uomo giunto al capolinea”

Interviene anche Stefano Boschiero di Vicenza ai Vicentini. “Fine di una stucchevole telenovela -scrive- Comune e città rimangono OSTAGGIO di un manipolo di estremisti politici, camuffati da operatori sociali.

Rinvii, scansamenti scientifici, finte letargie strategiche. Alla fine della storia rimane di tutta evidenza come l’aspetto dell’attività politica, requisito fondamentale per la nuova concessione ripetuto come un mantra in questi mesi dalla Giunta e dallo stesso Sindaco, non sia stato minimamente considerato. Responsabilità , mancanze e debolezze vanno analizzate con criterio e lucidità. I Dubbi sulla legittimità della partecipazione in base ai vincoli preposti rimangono ed in tal senso ci riserviamo di accedere agli atti ed attendere le verifiche tecniche per poi valutare approfonditamente.

Ciò che rimane dopo le incertezze di questi mesi è il danno di aver riconsegnato uno spazio pubblico cittadino a degli estremisti politici che continueranno a fare quello che han sempre fatto alla faccia dell’amministrazione. In barba ai criteri e divieti posti da bandi e gare pubbliche”.