Blitz in un “centro massaggi”: 2 denunciate per favoreggiamento della prostituzione

I Finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso il locale Tribunale, su una ditta, formalmente esercente l’attività di centro massaggi ma, di fatto, costituita per favorire la prostituzione. I militari hanno anche eseguito la perquisizione dei locali e dei soggetti presenti.

L’operazione è stata pianificata a seguito di un’accurata attività di indagine avviata d’iniziativa dai Finanzieri della Compagnia di Vicenza che hanno monitorato, per un considerevole lasso di tempo, le frequentazioni del locale e gli annunci dei gestori su varie piattaforme on-line.

Le ipotesi investigative formulate dai Finanzieri sono state ulteriormente confermate all’atto del controllo diretto presso il centro massaggi, dove è stata rilevata la presenza di ulteriori elementi di prova (guanti in lattice, gel lubrificanti per uso intimo etc.), nonché di un cliente fruitore di prestazioni erotiche da parte di una dipendente.

Al termine delle attività di perquisizione e sequestro due donne di nazionalità cinese, risultate nel corso del tempo conduttrici del “centro massaggi”, sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Vicenza per favoreggiamento della prostituzione. I telefoni cellulari in uso alle donne sottoposte ad indagini sono stati posti sotto sequestro al fine di monitorare il flusso di prenotazioni delle prestazioni illecite erogate dal “centro massaggi” e fornire, in tal modo, all’Autorità Giudiziaria ulteriori elementi.