Biopsia cerebrale eseguita a Padova con braccio robotico

Il Reparto di Nurochirurgia dell’Azienda Ospedale Università di Padova ha eseguito un delicato intervento di neurochirurgia robotica su un uomo di 54 anni affetto da un tumore cerebrale di 3 centimetri di diametro posizionato in sede profonda occipitale destra. E’ stato utilizzato un sistema tecnologico che consiste nell’integrazione del neuro-navigatore con un braccio robotico, in grado di allineare e posizionare autonomamente gli strumenti chirurgici, in questo caso la cannula per i prelievi bioptici.

L’equipe medica ha eseguito un foro di accesso di pochi millimetri nella teca cranica raggiungendo rapidamente il bersaglio e la biopsia è stata effettuata con successo, senza complicanze chirurgiche. L’operazione, ben tollerata dal paziente, è durata un’ora. (ANSA)