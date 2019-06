BASSO VICENTINO – Operaio di 37 anni investito e ucciso in A31

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Grave incidente oggi pomeriggio alle 16 in autostrada Valdastico Sud fra i caselli di Agugliaro e Noventa Vicentina in direzione Sud verso Rovigo. Un operaio addetto alla segnaletica stradale è stato investito ed ucciso da un Tir di passaggio. L’operaio, in base alle prime informazioni, avrebbe 37 anni ed è stato investito mentre stava prelevando della segnaletica. Sarebbe stato ‘agganciato’ dal mezzo.

Sul posto sono accorsi i sanitari del Suem 118 e la Polizia stradale e in seguito all’incidente si è formato un chilometro di coda in direzione Sud.