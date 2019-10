BASSO VICENTINO – Fuoco in taverna, a rischio intera abitazione (FOTO)

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PRO-VINCIA (Clicca qui)

Poco prima delle 11, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Preon a Lonigo per un incendio, divampato nell’angolo cottura di una taverna. I pompieri accorsi dal locale distaccamento, hanno spento le fiamme, evitando il coinvolgimento di tutta l’abitazione. Le fiamme scaturite dal piano dei fuochi, hanno interessato i pensili e causato danni alle malte del soffitto. Danni da fumo al resto del piano. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.